Nova Odessa anuncia retomada presencial das aulas sem empresa para limpeza das escolas

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou a retomada presencial das aulas da rede municipal para a próxima segunda-feira (16). Entretanto, o município está sem empresa contratada para realizar a limpeza das unidades de ensino.

Segundo a prefeitura, novo contrato deve ser assinado nos próximos dias – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

O contrato com a última responsável pelo serviço foi encerrado em junho. Segundo a prefeitura, a empresa não quis renová-lo.

Um novo processo licitatório está em andamento. Enquanto isso, a prefeitura remanejou servidores da limpeza para a realização do serviço.

“Nossos servidores de carreira responsáveis pela limpeza das EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), em torno de 50 profissionais, foram provisoriamente realocados para atender os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil). Como as EMEFs mantêm ensino remoto, não houve prejuízo”, alegou o secretário de Educação, José Jorge Teixeira, que explicou que a licitação está em fase final e um novo contrato deve ser fechado em breve.

O LIBERAL apurou junto a professores e funcionários que o remanejamento feito pela prefeitura não tem sido suficiente para manter os banheiros e as unidades escolares limpas.

A prefeitura anunciou a retomada gradual para a próxima segunda nos 13 CMEIs, que englobam creches e EMEIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil).

Serão atendidos os alunos das turmas de berçário. O retorno será para 100% desses alunos, cinco dias por semana.

A partir da semana seguinte, voltam às salas de aula as turmas de maternal 1 e 2, também com todos os alunos. No dia 30 de agosto, voltam os EMEIs, com alunos da pré-escola. Ainda será definida uma porcentagem de alunos.

Já o retorno das aulas dos EMEFs para alunos do 1º ao 5º ano está previsto somente para setembro.