Nova Odessa anuncia programação da Festa das Nações com shows gratuitos

Evento será realizado novamente na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa e a AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa) anunciaram, nesta quinta-feira (3), as principais atrações musicais da 36ª Festa das Nações Beneficente, que acontece nos próximos dias 11, 12 e 13 de outubro, durante o final de semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças.

A programação terá início na sexta-feira, com Sâmi Rico, filho do lendário sertanejo Zé Rico, como atração principal do dia, além de outros artistas locais. Já no sábado, à noite, as principais atrações musicais gratuitas serão o Tributo a Elvis Presley com Dalízio Moura e a banda Viva La Vida – Coldplay Tribute Brazil. E no domingo, os shows de encerramento ficam a cargo da Banda Ecologia – Raul Seixas Cover e do cantor Léo Maia, herdeiro musical do lendário Tim Maia.

Entidades e países

A realização da Festa das Nações é uma parceria entre Município e Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa. Todos os valores arrecadados com as vendas dos pratos típicos dos países representados ficam para as entidades participantes.

São elas: a Comunidade Geriátrica (o “Lar dos Velhinhos” de Nova Odessa) com a culinária do Brasil; o Lions Club, representando os EUA (Estamos Unidos da América); a Apadano (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos) com a culinária de Portugal; a APAE representando a Itália; e a Casa Abrigo Casulo com o churrasco da Argentina.

A ONG Casa Mais “defende” o Havaí; a AAANO (Associação Amigos dos Animais) representa a Austrália; o SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade, a “Guardinha” da cidade) traz o México; a AVANO (Associação dos Vicentinos), a culinária milenar da China; o Rotary Clube de Nova Odessa representa a Alemanha; e o Centro Cultural Leto (antiga ABCL), é claro, a Letônia.

O evento, será realizado novamente na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro e contará com entrada gratuita, além de segurança e recinto fechado para garantir o conforto do público presente. A praça de alimentação será novamente coberta, com mesas e cadeiras, expandindo o próprio espaço interno das barracas das entidades e garantindo o conforme do público. O estacionamento gratuito de veículos acontece nas ruas adjacentes.

Funcionamento

Na sexta-feira (11), o evento terá início com abertura do recinto e barracas às 19h. Já no sábado (12), o público terá acesso ao local a partir das 18h e, no domingo (13), tem o tradicional almoço a partir das 12h – e uma programação que continua ao longo de toda a tarde e noite. Sempre com entrada gratuita.