Nova Odessa anuncia nova incubadora de cooperativa de costura

A Prefeitura de Nova Odessa divulgou que deve ser implantada nas próximas semanas uma incubadora de cooperativa de costura para capacitação de moradoras da cidade. O investimento previsto inicialmente é de R$ 880 mil, e foi viabilizado junto à iniciativa privada.

A iniciativa tem como foco mulheres que são arrimo de família e vai capacitar para a produção de fraldas descartáveis, confecção de uniformes escolares e outras peças de corte e costura.

A produção das primeiras turmas capacitadas deve ser fornecida para as escolas da rede municipal e unidades de Saúde, garantindo a renda inicial das cooperadas.

A infraestrutura do projeto foi viabilizada pela nova gestão municipal por meio da negociação das contrapartidas ao Loteamento Vila América Nova Odessa, aprovado no ano passado e de responsabilidade da empresa América de Ouro Empreendimento Imobiliário.

Expectativa é que cooperativa de costura beneficie mulheres chefes de família excluídas do mercado – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A empreendedora vai construir um galpão de 500 metros quadrados em uma área municipal a ser definida, fazer a doação de 40 máquinas de costura e de 20 máquinas para a fabricação de fraldas. A formação da mão de obra e a gestão dos primeiros grupos de trabalhadoras será feita pela prefeitura.

“Tenho uma preocupação muito grande com as mulheres de Nova Odessa que faziam faxina, que vendiam um salgadinho para festas, que tinham um emprego de vendedora ou auxiliar e que perderam sua renda por conta da pandemia. A gente sabe que as empresas sempre estão procurando costureiras capacitadas, então não falta emprego para quem tem essa formação”, explicou prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).