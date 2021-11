Nova Odessa anuncia mutirão de 600 cirurgias de catarata

29 out 2021 às 14:56 • Última atualização 29 out 2021 às 14:59

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), anunciou nesta quinta-feira (28) a realização de 600 cirurgias individuais de catarata em moradores do município. Alguns pacientes estão na espera pelo procedimento desde 2018.

Nas próximas semanas, os primeiros pacientes já devem começar a receber as ligações da Central de Regulação para agendamento das consultas de avaliação. Por isso, devem ficar atentos aos telefones informados nos cadastros junto à Secretaria de Saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a coordenadora da Central de Regulação, Jaqueline Serrano, como a “fila” atual a ser atendida inclui pedidos de 2018 e 2019, estes casos mais antigos deverão ser reavaliados pela equipe de médicos oftalmologistas da própria Rede.

“Esses pacientes podem ter tido seu quadro clínico alterado ou adquirido outras comorbidades, então tudo isso precisa ser reavaliado”, explicou.

Já os pacientes aguardando há menos tempo, desde 2020, provavelmente serão direcionados diretamente para avaliação pré-cirúrgica com o prestador do serviço contratado. A intenção é que, dentro de seis meses, estas 600 cirurgias tenham sido realizadas.

Segundo Jaqueline Serrano, o mutirão municipal é ainda mais relevante num momento em que os hospitais de referência do SUS estadual não estão atendendo esta especialidade, principalmente em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A empresa vencedora da licitação tipo pregão eletrônico é a Bosco Clínica Médica Ltda, que ofereceu o menor preço – R$ 698 por olho. O programa vai ser fiscalizado por um médico regulador da própria Rede Municipal, designado pela Secretaria de Saúde da cidade para garantir a qualidade do atendimento aos pacientes novaodessenses.

A prefeitura investe R$ 418.200,00 nesta ação, que deve levar em torno de 6 meses para ser concluída. O recurso é fruto de uma emenda destinada para a Saúde Municipal no início deste ano, pelo deputado federal Rui Falcão.

Cadastro

O paciente que aguarda um exame e mudou de telefone deve procurar imediatamente a UBS (Unidade Básica de Saúde) onde é “referenciado” ou o Setor de Cadastro da Secretaria – a central do Cartão Mais Saúde, no antigo CTVP, atrás do Hospital e Maternidade Municipal.

Outra opção é o novo número de WhatsApp da Central de Regulação da Rede Municipal de Saúde, o (19) 99752-6023. A equipe pede que os pacientes aguardando cirurgias de catarata entrem em contato com urgência.