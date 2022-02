Nova Odessa anuncia modernização dos semáforos na Ampélio Gazzetta

A Prefeitura de Nova Odessa deu início a modernização e revitalização dos semáforos da Avenida Ampélio Gazzetta. As obras, que começaram no dia 15, são realizadas por meio de convênio firmado com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), pelo Programa Respeito à Vida, com investimento de R$ 742,6 mil, sendo R$ 661,4 mil repassados pelo órgão estadual.

De acordo com a administração municipal, o programa tem como objetivo adotar o sistema “onda verde” em toda a via, que além de sincronizar os equipamentos, vai diminuir o tempo de espera e melhorar a mobilidade urbana da área, que fica muito movimentada em horário de pico.

A “onda verde” é um sistema em que todos os semáforos de uma via abrem de forma sequencial, facilitando a passagem dos carros. Dessa forma, explicou a prefeitura, os semáforos ficarão “verdes” em sequência e no tempo exato para que os veículos passem simultaneamente tendo de parar no “vermelho” apenas uma vez.

Segundo informações da prefeitura, os novos semáforos também contarão com tecnologia de ponta, permitindo a alteração de horário e tempo das luzes do farol através de um aplicativo seguro operado exclusivamente pela autoridade de Trânsito, facilitando não só a mobilidade da população, como também a melhora da qualidade do trabalho realizado pelo departamento.

O trabalho começou com a troca das placas dos semáforos do cruzamento entre a Avenida e a Rua Fioravante Martins, na altura do bairro Green Village. O serviço também prevê a “repaginação” da ciclovia que percorre todo o canteiro central da avenida, com uma pintura nova e correções de pontos com problemas estruturais, e a instalação de um conjunto semafórico em frente ao Instituto de Zootecnia.