Nova Odessa antecipa pagamento da 2ª parcela do 13º

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa vai antecipar o pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores públicos. Nesta sexta-feira, dia 14, a Secretaria de Finanças e Planejamento fará o deposito de aproximadamente R$ 1,8 milhão na conta dos 1.450 funcionários. Pela lei, o prazo para o pagamento da 2ª parcela do benefício é o até o dia 20 de dezembro. Lembrando que a 1ª parcela do 13º salário foi paga no decorrer do exercício, na data de aniversário de cada servidor. O benefício da cesta de Natal, extensiva aos servidores afastados por motivo legal, no valor de R$ 438,90, também será creditado no cartão-alimentação na sexta-feira.

A secretária de Finanças e Planejamento, Mara Beatriz Kilmeyers, explica que a antecipação do pagamento da 2ª parcela é fruto de um trabalho criterioso de gestão e planejamento da Administração. “Foram várias as medidas que adotamos ao logo do ano, por determinação do prefeito Bill, para que pudéssemos chegar neste período de fim de ano não só honrando com os nossos compromissos, que é quitar o 13º dentro do prazo previsto em lei, mas também antecipando esse pagamento na medida do possível. Como já recebemos o 1% extra do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), não havia motivos para segurar o dinheiro até o dia 20. Com isso, os nossos servidores municipais também conseguem se planejar de uma forma melhor e ajudam a aquecer a economia do município”, explicou a secretária.

A antecipação do pagamento da 2ª parcela do 13º salário também foi ressaltada pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. “Quero agradecer todo o empenho da nossa Administração. Passamos por momentos difíceis no passado por conta da grave crise financeira e mesmo assim, não atrasamos o pagamento do salário dos nossos servidores, tratamos como uma prioridade e assim deve ser. Aos poucos e graças ao trabalho de planejamento, o município foi retomando a sua capacidade de investimento e fico feliz em saber que vamos conseguir antecipar o pagamento da 2ª parcela do 13º. Os servidores merecem e poderão, com mais tranquilidade, fazer as suas compras de fim de ano”, afirmou Bill.

AUMENTO. Em maio, os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Nova Odessa tiveram aumento de 2,07% nos salários, retroativo à 1º de março, data-base da categoria. O índice é correspondente à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) nos últimos 12 meses. Já a cesta básica passará dos atuais R$ 450 para R$ 460 – também retroativa à 1º de março. A diferença referente aos salários dos meses de março e abril de 2018 foi creditada na conta de todos os servidores no dia 6 de junho. Já a diferença do valor da cesta básica referente também aos meses de março e abril foi depositada no dia 1º de junho.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Odessa.