Nova Odessa alerta para golpe de falsa fiscalização de Covid em comércios

A Vigilância Sanitária de Nova Odessa fez um alerta para os estabelecimentos do município sobre uma tentativa de golpe envolvendo o nome do órgãos. A unidade foi procurada por três comerciantes que receberam ligações de pessoas pedindo para agendar uma fiscalização da Vigilância Sanitária por descumprimento das medidas contra a pandemia.

O órgão municipal lembrou que não faz ligações para empresas agendando visitas e que esses contatos foram, provavelmente, uma tentativa de golpe. A Vigilância orientou a população a nunca confirmar ou fornecer dados por telefone.

“Estão usando o nome da Vigilância Sanitária e ligando para os estabelecimentos, dizendo que estão agendando visitas. Em seguida, falam que o Google vai enviar um código e pedem para a pessoa falar o número do mesmo. É um golpe. Informamos que a Vigilância Sanitária não liga agendando fiscalização”, explicou a coordenadora do órgão municipal, Méria Brito de Jesus.

Esse é o terceiro alerta de golpe feito pela Vigilância em 2021. A recomendação do órgão é que, caso receba alguma ligação suspeita, o morador deve anotar o número do telefone e o nome de quem está falando, desligar a ligação, e confirmar a veracidade da informação junto à Vigilância Sanitária do município.

Os contatos da Vigilância são o (19) 3466-1905 e o e-mail visa@novaodessa.sp.gov.br. O endereço é Rua Independência, número 581, no Centro, e funciona nos dias úteis, das 7h30 às 15h30.

Falsa vacinação

O Procon-SP detectou recentemente o golpe da falsa vacinação. A prática consiste em disparos de mensagens para número indeterminado de pessoas alegando ser representante do Ministério Público da Saúde.

O texto do golpe solicita a conferência de recebimento de protocolo via mensagem de texto e seu respectivo reenvio por SMS, tudo sistematizado por contato de WhatsApp, com o falso pretexto de agendamento de vacinação.

Após a resposta ao texto recebido, são enviados ao cidadão softwares espiões responsáveis por copiar as senhas de acesso do usuário; possibilitando, assim, o cometimento de inúmeros crimes patrimoniais.