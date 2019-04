Nova Odessa abre processo seletivo para cargos temporários

A Prefeitura de Nova Odessa abriu nesta quinta-feira (11) inscrições para o processo seletivo visando a contratação de servidores por tempo determinado (temporários) nos empregos de Educador de Desenvolvimento Infantil, Professor de Educação Básica I (PEB I); Professor de Educação Infantil (PEI); Professor de Educação Básica II (PEB II) – Artes; Professor de Educação Básica II (PEB II) – Educação Física; Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa - Divulgação

As inscrições vão até o dia 13 de maio e devem ser feitas única e exclusivamente no site da Metrocapital, empresa contratada pela administração para a organização e realização do processo seletivo.

Para os cargos de Educador de Desenvolvimento Infantil, PEB I, PEI e Técnico de Enfermagem, o valor da inscrição é R$ 59,84. Já para os cargos de Enfermeiro e PEB II, a inscrição custa R$ 71,67. O pedido de isenção da taxa de inscrição, para os candidatos que atendem aos requisitos contidos na Lei Municipal 2.426/2010, pode ser feito até o dia 18 deste mês.

Secretário de Administração, Julio Cesar Camargo explica que os empregos temporários destinam-se exclusivamente para atendimento de necessidade decorrente de falta de pessoal ocasionado por licenças médicas, gestantes, férias, gozo de licença prêmio, afastamentos, renovação de contrato temporário ou outra ocorrência dessa natureza. “Por essa razão, inclusive, é que não há um número preestabelecido de vagas, pois essas serão preenchidas conforme a necessidade e nos casos e situações apontadas”, disse ele.

Salários

Para o cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil, o salário oferecido é de R$ 1.710,65, com cartão de alimentação no valor de R$ 460 e vale transporte. Para o cargo de PEB I, o salário é de R$ 2.505,97 (mais os benefícios citados acima); PEI (R$ 2.399,64); Técnico em Enfermagem (R$ 2.505,97); Enfermeiro (3.489,24); PEB II (R$ 2.505,97).

O processo seletivo terá as seguintes fases: prova de objetiva e prova de títulos para os cargos de PEB I, PEB II e PEI. Para os demais cargos, apenas a prova objetiva. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 16 de junho, às 9h e às 13h30, dependendo do cargo escolhido.

Os locais serão divulgados posteriormente. O edital completo foi publicado na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial Eletrônico e está disponível no site da Prefeitura de Nova Odessa.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.