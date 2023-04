Nova Odessa abre concurso público com 89 vagas

A Prefeitura de Nova Odessa abriu inscrições para um concurso público que oferece 89 vagas, distribuídas em 39 cargos, com salários que variam de R$ 1,9 mil a R$ 8,1 mil. O edital do processo seletivo foi publicado no diário oficial do município na última sexta-feira (31) e terá inscrições abertas até o dia 2 de maio.

Prefeitura de Nova Odessa oferece 89 vagas de 39 cargos – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Ao todo, são quatro cargos para profissionais com ensino fundamental completo, 14 para ensino médio e/ou técnico completo, além de 21 para pessoas que completaram o ensino superior. O cargo com mais vagas disponíveis é professor de educação básica integral, com 28 oportunidades. Existem, também 3 vagas para PCD (Pessoas com Deficiência) e formação de cadastro reserva em todos os cargos. Todos possuem cartão alimentação de R$ 791, além de vale transporte.

Interessados podem se inscrever através do site da Metrocapital, empresa responsável pelo processo seletivo. Ao entrar no endereço, devem procurar pela área destinada ao concurso público da Prefeitura de Nova Odessa.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 43,62 para candidatos com ensino fundamental completo, R$ 59,84 para os que completaram ensino médio e/ou técnico, enquanto para aqueles com ensino superior completo o valor chega a R$ 71,67. O pagamento pode ser feito somente por meio de boleto.

As provas acontecerão no dia 25 de junho. Os candidatos aos cargos que exigem ensino fundamental completo e ensino superior completo – com exceção de diretor de escola -, farão a avaliação às 9h. Já os candidatos aos cargos de ensino médio e/ou técnico completo, além de diretor de escola, fazem prova a avaliação às 14h. Os conteúdos serão língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos de cada área.

Os locais de prova ainda não foram divulgados. O edital, assim como mais informações sobre o concurso, podem ser acessados no site da Metrocapital.

Confira os cargos disponíveis e os salários oferecidos:

Ensino fundamental completo – Valor de inscrição: R$ 43,62 – Benefícios: cartão alimentação de R$ 791 + vale transporte

Agente de Zoonoses: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 2.123,37

Arquivista Musical/Inspetor/Montador: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 2.562,42

Motorista: cadastro reserva / R$ 2.236,71

Operador de Máquinas Pesadas: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 2.341,94

Ensino Médio/Técnico completo – Valor da inscrição: R$ 59,84 – Benefícios: cartão alimentação no valor de R$ 791 + vale transporte

Agente de Manutenção Hospitalar: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 3.137,59

Agente de Trânsito: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 3.276,61

Almoxarife: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 2.046,25

Auxiliar de Almoxarifado: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 1.972,69

Auxiliar de Mecânico: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 1.972,69

Auxiliar de Veterinário: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 2.562,42

Educador Social: 1 vaga + cadastro reserva / R$ 2.333,97

Escriturário: 3 vagas / R$ 1.972,69

Secretário de Escola: 5 vagas / R$ 2.123,37

Técnico de Equipamento Médico Hospitalar: 1 vaga / R$ 3.276,61

Técnico em Contabilidade: 1 vaga / R$ 3.276,61

Técnico em Edificações: 1 vaga / R$ 2.717,69

Técnico em Nutrição e Dietética: 1 vaga / R$ 2.341,94

Visitador Sanitário: 1 vaga / R$ 2.885,85

Ensino superior completo – Valor da inscrição R$ 71,67 – Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 791 + vale transporte

Agente de Licitações: 1 vaga / R$ 3.637,96

Assistente Social Educacional: 2 vagas / R$ 4.342,45

Auditor de Controle Interno: 1 vaga / R$ 7.926,48

Coordenador Pedagógico: 3 vagas / R$ 5.965,59

Diretor de Escola: 3 vagas / R$ 5.965,59

Enfermeiro – Controle de Infecções Hospitalares: 1 vaga / R$ 5.381,73

Enfermeiro Socorrista: 1 vaga / R$ 5.381,73

Engenheiro Agrônomo: 1 vaga / R$ 7.926,48

Engenheiro Civil: cadastro reserva / R$ 7.926,48

Farmacêutico II: 1 vaga / R$ 5.138,79

Fisioterapeuta: 1 vaga / R$ 4.342,45

Professor de Educação Básica II – Artes: 2 vagas / R$ 3.276,61

Professor de Educação Básica II – Ed. Física: 3 vagas / R$ 3.276,61

Professor de Educação Básica II – Inglês: 9 vagas / 1 PCD / R$ 3.276,61

Professor de Educação Básica Integral: 28 vagas / 2 PCD / R$ 4.342,45

Psicólogo: 2 vagas / R$ 3.548,03

Psicólogo Educacional: 2 vagas / R$ 4.342,45

Psicopedagogo: 1 vaga / R$ 5.381,73

Regente Titular/Diretor Artístico: 1 vaga / R$ 8.140,04

Terapeuta Ocupacional: 2 vagas / R$ 3.105,69

Veterinário: 1 vaga / R$ 5.381,73.

