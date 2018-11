Nova Odessa abre concurso para Guarda Municipal

A Prefeitura de Nova Odessa abre nesta quinta-feira (22) as inscrições para um concurso público com oito vagas para a sua Guarda Municipal. O cadastro vai até o dia 26 de dezembro e as provas estão previstas para o dia 20 de janeiro de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 59,84 e o salário oferecido é de R$2.207,10, além de vale-transporte e cartão alimentação no valor de R$ 460.

Segundo o edital, estão previstas as contratações de sete guardas do sexo masculino e uma guarda do sexo feminino. A jornada de trabalho será na escala 12×36. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da Metrocapital, empresa contratada pela administração para organização a realização do concurso. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

No caso das vagas masculinas, os principais requisitos são: ensino médio completo, CNH categoria AB, idade entre 18 e 40 anos (na data da posse) e 1,65 m de altura (mínima). Já para a vaga destinada às candidatas do sexo feminino, a única alteração é em relação à altura (mínima de 1,60 m).

Atualmente, a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa é composta por 40 patrulheiros, sendo 36 homens e 4 mulheres. Ou seja, com a realização do concurso, o efetivo terá um acréscimo de 20%.

Seguindo uma legislação municipal, têm direito à isenção da taxa moradores de Nova Odessa que estejam desempregados há no mínimo seis meses e doadores de sangue. O período para requerer a isenção vai até o dia 29 deste mês.

Há a necessidade de preenchimento de requerimento e envio de documentos de comprovação (exclusivamente pela internet). A relação dos candidatos que tiveram a isenção deferida será divulgada no dia 10 de dezembro.