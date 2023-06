Nova Odessa abre 800 vagas para castração de pets de famílias carentes

A Prefeitura de Nova Odessa está retomando o Programa Municipal de Castração e Microchipagem de animais domésticos de famílias carentes, cuja etapa mais recente foi encerrada no final do ano passado. Graças à contratação de um “castramóvel”, serão disponibilizadas mais 800 vagas nesta 3ª etapa da iniciativa, sendo 300 para cães e 500 para gatos.

As cirurgias devem começar em breve, conforme agendamento do Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, informado diretamente às famílias carentes beneficiadas.

Programa de castração será retomado pela Prefeitura de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Entre 2021 e 2022, as primeiras etapas do programa promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias em situação de vulnerabilidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal da cidade.

As inscrições começam nesta terça-feira (27) e só serão aceitos animais SRD (Sem Raças Definidas). Os novaodessenses interessados devem comparecer até a Central de Atendimentos do Paço Municipal, em horário de expediente, ou até acabarem as senhas distribuídas a cada dia. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas das 8h30 às 11h e 13h às 15h30. É necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, isso não é necessário.