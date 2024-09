Nova Central de Panificação do Pague Menos, em Nova Odessa, terá vagas para 14 funções

Candidatos para as vagas deverão participar do processo seletivo que vai ocorrer nesta segunda-feira (2), na prefeitura

Unidade será em Nova Odessa - Foto: Divulgação

A rede de supermercados Pague Menos anunciou na última semana sua nova Central de Panificação, em Nova Odessa. A unidade terá vagas de emprego para 14 funções, cujo processo seletivo ocorre nesta segunda-feira (2).

A nova central vai abastecer as 36 lojas da rede. A previsão é que a construção da central comece em novembro deste ano e seja concluída em fevereiro de 2025.

Os cargos disponíveis incluem confeiteiro, cozinheiro, estoquista, inspetor de controle de qualidade, líder de setor, conferente de notas, conferente de plataforma, estoquista, motorista, operador de produção e operador logístico e padeiro.

Nesta segunda-feira, um processo seletivo para as vagas ocorre no auditório da Prefeitura de Nova Odessa, localizada na Avenida João Pessoa, 777, no Centro. Interessados também podem se candidatar por meio deste link.

“Identificamos oportunidades significativas para aprimorar nossos serviços, e essa central é um passo decisivo nessa direção”, comentou Remo Leite Torres, gerente de produção da Central de Panificação do Pague Menos.