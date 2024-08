Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal foi inaugurada em 5 de julho; 15 pacientes já tiveram alta

A Prefeitura de Nova Odessa informou, nesta quinta-feira (8), que desde sua inauguração, em 5 de julho, a nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital e Maternidade Municipal atendeu 22 pacientes adultos. Deste total, 15 já tiveram alta. O balanço do primeiro mês leva em conta os números até a última segunda.

UTI é um novo anexo do Hospital Municipal de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Segundo a secretária de Saúde de Nova Odessa, Adriana Welsch, a UTI é um novo anexo do Hospital Municipal onde são internados, em sistema de vigilância contínua, pacientes recuperáveis graves e de alto risco. “A vigilância contínua é fundamental, pois os pacientes apresentam mudanças rápidas nos parâmetros clínicos, necessitando de decisões imediatas.”

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para suprir essa necessidade, a UTI foi planejada e estruturada com leitos individuais, climatizados, permitindo maior privacidade e individualidade.

“É também permitido aos familiares uma visita por dia, na qual os visitantes são acompanhados pela equipe de enfermagem e recebem informações dos médicos sobre a evolução dos pacientes”, acrescentou Adriana.

Cross

A administração ainda lembrou que em caso de necessidade, ainda pode recorrer a vagas em UTIs de hospitais públicos regionais de referência, bem como a leitos de UTI Pediátrica.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Estes pedidos seguem sendo solicitados pela equipe médica do hospital e atendidos via Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde).

A UTI Municipal de Nova Odessa conta com cinco leitos exclusivos para pacientes da rede. São quatro leitos gerais e um de isolamento, para doenças infectocontagiosas.

A obra não gerou custos aos cofres municipais, sendo viabilizada via acordo de contrapartidas com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda. A empresa investiu cerca de R$ 2,5 milhões no prédio.

A operacionalização da nova UTI está a cargo da empresa Alfamed, contratada pela prefeitura. O contrato inclui o fornecimento de cinco respiradores, dois focos cirúrgicos, carrinho de emergência e monitores cardíacos.