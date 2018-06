Nenhuma câmera em Nova Odessa está funcionando, reconhece prefeitura

Um dia após admitir ao LIBERAL que duas das 18 câmeras do seu sistema de videomonitoramento não estavam funcionando, a Prefeitura de Nova Odessa reconheceu que nenhum equipamento da cidade registra imagens há, pelo menos, duas semanas. A administração afirma que uma licitação prevista para esta sexta-feira vai contratar uma empresa para realizar a manutenção “em todo o sistema”.

O jornal revelou na edição de ontem que as câmeras que controlam as entradas da cidade por Americana e Sumaré haviam parado de funcionar. A localização é considerada estratégica para evitar, entre outros crimes, os roubos e furtos de veículos. Após a publicação, leitores do jornal relataram que o problema não estava restrito a elas. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Após a reportagem solicitar autorização para fazer uma visita à sede da Guarda Municipal, onde funciona a central de videomonitoramento, a prefeitura admitiu o problema em todos os equipamentos. “Segundo o diretor de Segurança Municipal, Franco Júlio Felippe, por conta do problema registrado naquelas duas câmeras que o LIBERAL questionou e, na tentativa de configurá-las, foi necessário desligar o servidor da central de videomonitoramento. Como todas as câmeras são interligadas, elas também não estão funcionando”, informou a administração, por meio de sua assessoria de imprensa.

Além do número de câmeras fora de operação, também existe divergência sobre a data do defeito. A assessoria informou que a pane foi registrada na “última semana de maio”, mas guardas municipais relatam que não há gravação “há quase um mês”.

O edital de abertura da licitação citada pela administração foi publicado no dia 24 de maio, na penúltima semana do mês. O custo estimado do serviço, incluindo materiais e mão de obra, é de R$ 484 mil.

O sistema de videomonitoramento é formado por 18 câmeras instaladas em dez pontos da cidade. Dois deles ficam na região central, onde estão concentrados os estabelecimentos comerciais e bancários, e os demais se encontram nas entradas e saídas do município.