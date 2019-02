‘Não descarto ser candidato’, diz Manoel Samartin

Prefeito de Nova Odessa por quatro vezes, Manoel Samartin (PDT), de 75 anos, é uma das figuras mais tradicionais da política da cidade. Ao longo de quase 40 anos (com exceção de um mandato) se alternou no principal posto do Executivo com Simão Welsh, que foi responsável por trazer o pedetista para a vida pública em 1972. Simão faleceu em 2012.

Sem ocupar nenhum cargo eletivo desde 2012, quando deixou a prefeitura, Samartin não descarta ser candidato a prefeito novamente em 2020. Apesar de admitir sua preferência por apoiar alguém no pleito, pesa o fato de que, segundo ele, o atual prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) não ter um sucessor pronto para lançar. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Como começou a sua parceria política com o Simão Welsh? Vocês se revezaram como prefeitos de Nova Odessa por praticamente quatro décadas.

A gente já tinha uma certa amizade. Fazia tempo que ele pensava em ser político, era muito popular. Convidaram ele para ser vereador, foi e ganhou. Depois ele veio me convidar para ser o vice dele e falou “olha, fui convidar um que não quis, outro também não, aí me disseram para falar com você”. Então eu sou a terceira opção? (risos). Foi a única explicação que ele me deu. É engraçado, mas é verdade.

Esse apoio entre vocês era algo já acordado ou foi se renovando com o passar do tempo?

Eu sempre apoiava o Simão e ele me apoiava. Não existia pré-acordo. O que existia era uma fidelidade. O Simão foi vereador em 1968, quando tinha quatro candidatos a prefeito, e ele teve mais votos do que três desses candidatos. Então em 1976 eu fui candidato a prefeito, apoiado pelo Simão. Ganhei a eleição e o chamei para ser chefe de gabinete. Fiquei quatro anos, mas depois os militares prorrogaram para mais dois. Chega em 1980 e o Congresso prorroga todos os prefeitos por mais dois anos porque os militares queriam que fizesse eleição de governador e prefeito junto. Tanto que na eleição de 1982 o Simão foi candidato outra vez. Eu coordenava a campanha e ele dizia que eu me preocupava mais com a campanha dele do que com a minha (risos).

Como era o ambiente político na cidade na eleição de 1982?

Para os prefeitos era muito tranquilo. Até então os governadores eram nomeados. Em 1982 houve abertura para votação, eleições diretas. Quando você vai mais para frente nessa história, o Simão entrou para ficar seis anos, mas depois voltaram para quatro de novo. Eu era do MDB e dos quase 600 municípios paulistas só 37 prefeitos eram do partido. Nós éramos bastante requisitados para apoiar o (Franco) Montoro porque ele só tinha o apoio desses 37 prefeitos. Haviam comícios fortes e estava muito favorável ao MDB porque, afinal de contas, todos os outros eram do Arena (Aliança Renovadora Nacional). Quem fazia oposição era o MDB. O Montoro levou a eleição muito fácil.

Entre 1973 e 2012, além de você e do Simão, só houve um outro prefeito, o José Mário Moraes, de 1997 a 2000, que foi o candidato do Simão. Por que você não quis disputar a eleição naquele ano?

Quando o José Mário saiu, o Simão era o prefeito e queria que eu fosse o candidato. Aí eu falei não, queria ser candidato a deputado. Fui candidato em 1998. Se eu saísse para prefeito em 1996, um ano e pouco depois tinha que sair. Falei em colocar alguém e tinha o Zé Mário, que já era vice do Simão. E até o Simão falou “não quero, é você que vai ser o candidato”. Até que eu quase me desentendo com o Simão por não ser o candidato dele. Ele concordou e apoiamos o Zé Mário. Só que depois ele (Zé Mário) quis disputar com o Simão em 2000 porque podia a reeleição. Eu falei para ele não fazer isso, que ia quebrar a cara com o Simão, mas ele foi (risos). Perdeu. Isso é normal na política, acontece bastante. Anormal é a fidelidade.

Como você analisa o trabalho do prefeito Bill?

Ele é bem político, né? O Simão já tinha falado para mim quando o Bill era vereador em 2003: “esse rapaz aí vai longe”. Simão era prefeito e o Bill apoiava os projetos dele, não tinha problema. O Bill é um político bom, ele corre bastante, trabalha bastante. Por ser do PSDB vai atrás do governador para tudo. O governador passa apertado com ele, é meio cara de pau, pede as coisas, mas tem que ser (risos). Ele vai atrás. Proporcionalmente, pela população, ninguém conseguiu mais recurso do Estado do que ele.

Você cogitou ser candidato em 2016 para disputar contra o Bill? Tinha vontade de voltar a ser prefeito?

Cheguei a pensar em concorrer, mas o Bill estava tocando bem (a cidade). Por uma questão política eu apoiei o Zé Mário, que subiu para 38% (de intenções de voto). Eu não tinha vontade (de ser prefeito), estava querendo ficar um tempo fora. Não digo que agora em 2020… eu vou pensar no que fazer. Em 2016 eu tinha praticamente certeza que o Bill se reelegeria, de qualquer jeito. Aí arriscamos com o Zé Mário. Agora em 2020 ele (Bill) não pode ser candidato.

Quem você enxerga hoje como possível sucessor do Bill?

O Bill está na mesma situação que eu fiquei em 2012. É difícil aparecer nome. Ele não tem ninguém. Que eu vejo ali, não tem ninguém despontando. Quando fui ser prefeito em 1977, o Simão já era o candidato disparado para a próxima eleição. Quando ele entrou em 1982, eu já era o próximo candidato. Apareciam candidatos da oposição, mas era assim.

Você cogita ser candidato a prefeito em 2020?

Eu gostaria de apoiar alguém, mas também não descarto a possibilidade de ser candidato. Gosto da política, da eleição. Não tenho vontade de ir, mas não descarto. Tenho tempo ainda, será no ano que vem. É uma decisão que a gente tem que ter só daqui um ano.

A eleição do Bill foi a primeira que quebrou uma sequência de administrações de só um grupo político da cidade. De 1973 até 2012 foram apenas três prefeitos antes do tucano. Como você analisa essa transição?

É uma característica interessante. Para a cidade foi bom. Eu continuava as obras do Simão, ele as minhas. O Bill também continuou. Ele trabalhou com o Simão como vereador também durante quatro anos. Talvez até politicamente tenha sido (uma ruptura), mas administrativamente não.