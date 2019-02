Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Lançado há pouco mais de dois meses, o loteamento fechado Jardim Recanto das Águas, em Nova Odessa, já é um sucesso de vendas.

O empreendimento é um dos vários projetos da AVT Incorporadora, empresa que está há nove anos no mercado atuando nos segmentos de incorporação e urbanismo. “Nosso foco é a qualidade dos nossos projetos e o bem-estar que eles geram aos nossos clientes”, destaca o diretor Felipe Giannetti.

Segundo ele, os serviços prestados pela AVT Incorporadora estão em constante evolução e seus empreendimentos e projetos são elaborados com o compromisso de oferecer sempre a melhor opção aos clientes. Giannetti destaca que o conceito aplicado pela empresa vai além da moradia. “Não basta só construir habitações. É preciso também propor projetos que aliem redução de custos, qualidade e agilidade na construção”, diz.

Esse conceito está presente em todos os empreendimentos da empresa. Embora esteja sediada em Americana, a AVT Incorporadora possui projetos em várias cidades da região. Além de Americana, também possuem empreendimentos da AVT as cidades de Cerquilho, Nova Odessa, Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste.

Em todos os locais, destaca Giannetti, o que chama a atenção de parceiros e clientes é o compromisso e respeito com a comunidade, privilegiando a qualidade das obras e atendimento à legislação.

“Valorizamos o cliente e o mercado, garantindo sempre as melhores soluções para o setor imobiliário”, ressalta o diretor. Com forte atuação nesse segmento, em menos de dez anos a AVT Incorporadora já concluiu quatro empreendimentos, possui outros dois em fase de conclusão, mais três em andamento e dois em processo de aprovação. “Apostamos sempre em novas tecnologias, modernidade e criatividade, propondo soluções inteligentes por meio dos nossos projetos”, diz.

Recanto aposta em área verde e segurança

Implantado em local de fácil acesso em Nova Odessa, o Jardim Recanto das Águas tem como pontos fortes a imensa área verde e a segurança, destaca a AVT. O condomínio é totalmente fechado por muros e desde o seu lançamento, em dezembro, vem atraindo interessados graças à sua relação custo-benefício.

“É um sucesso. Uma ótima oportunidade para quem quer viver bem ou simplesmente investir”, destaca o diretor da AVT Incorporadora, Felipe Giannetti. O loteamento fechado conta com uma lagoa natural e área de preservação permanente integradas, garantindo uma vista privilegiada aos moradores, com árvores, ar puro e um belo pôr do sol.

Além da paisagem, outro atrativo do empreendimento é sua ampla estrutura de lazer. O condomínio oferecerá pista de caminhada, quiosques ao lado da lagoa e perto das quadras, salão de festa, playgrounds, quadra poliesportiva e minicampo, aproveitando a paisagem do local. “É um lugar valorizado, bonito, tranquilo e seguro para viver”, destaca Giannetti.

Os lotes têm a partir de 300 metros quadrados e as condições de compra incluem entrada facilitada e o restante parcelado em até 144 vezes direto com a loteadora. O plantão de vendas funciona todos os dias, das 8h às 18h. O endereço é Rodolfo Kivitz, no Parque dos Pinheiros. Mais informações: (19) 3466-2488 ou www.jardimrecantodasaguas.com.br.