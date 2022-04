Mutirão em Nova Odessa incentiva jovem a tirar título eleitoral

Um mutirão que será realizado neste sábado, em Nova Odessa, busca incentivar que moradores da cidade, especialmente jovens, tirem ou regularizem o título eleitoral. A ação ocorre das 8h30 às 11h30, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dante Gazzetta, no Centro.

Os interessados devem levar RG, comprovante de residência atualizado e certificado de quitação militar (no caso dos jovens do sexo masculino). Voluntários vão auxiliar os interessados a acessar o sistema TítuloNet, localizado na página do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Embaixador do Politize! em Nova Odessa, o estudante Pablo Ruan, de 18 anos, diz que a mobilização ocorre em nível nacional.

“A proposta do projeto é apoiar os jovens com falta de acesso à informação sobre como realizar o cadastro para o título eleitoral, e também auxiliar a população que não tem acesso à internet e precisa tirar seu primeiro título eleitoral ou regularizá-lo”, diz Pablo.

Chamado de “Se Liga Juventude”, o mutirão é uma inciativa do movimento Politize! e foi divulgado pela prefeitura. No sábado seguinte, dia 30 de abril, no mesmo horário, o atendimento acontece na Emef Professora Salime Abdo, localizada no Jardim Alvorada.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, Nova Odessa tinha 244 eleitores com idade entre 15 e 17 anos em março de 2022. O número é 32% maior do que em fevereiro, quando eram 184.