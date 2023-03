Mutirão de saúde da mulher acontece neste sábado em Nova Odessa

Atendimentos vão se realizados no ambulatório de especialidades médicas da Av. João Pessoa, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal

A Prefeitura de Nova Odessa vai promover neste sábado um mutirão de atendimentos em saúde da mulher, no ambulatório de especialidades médicas da Avenida João Pessoa, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal. Também ocorrerá um café da manhã para as participantes.

Atendimentos não requerem agendamento, com exceção de exames de ultrassom – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Serão realizados exames de ultrassom pélvicos e transvaginais (neste caso, apenas em pacientes já previamente agendadas), além de exames de prevenção ao câncer bucal, orientações sobre os males do tabagismo, vacinação contra a Covid-19, plantão psicológico e orientação nutricional.

Segundo a secretária de Saúde, Jaqueline Serrano, com a exceção dos exames de ultrassom, os atendimentos são todos de “livre demanda”, ou seja, não requerem agendamento prévio, bastando às mulheres interessadas comparecerem ao ambulatório.