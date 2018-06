Músicos da Letônia se apresentam em escolas

No Brasil para participar da tradicional festa Ligo, típica da Letônia, os músicos Laima Dimanta, Tenis Dimantis e Janis Feldmanis se apresentaram em escolas de Nova Odessa ontem e hoje. Nesta quinta-feira (7), a apresentação será no Restaurante Cabana, com entrada franca.

Nas escolas que visitaram – Vereador Oswaldo Luís da Silva, Salime Abdo, Alzira Delegá Delben, Alvina Maria Adamson, Augustina Adamson Paiva, Paulo Azenha, Almerinda Delegá Delben e Cmei Beija-Flor – a recepção foi calorosa. Com muita animação e música folclórica da Letônia, o país de origem da maior parte dos colonizadores de Nova Odessa, o trio cantou, dançou e também respondeu a diversas perguntas dos alunos. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A secretária de Educação Claudicir Brazilino Picolo, explica que a cultura leta faz parte do currículo escolar das crianças da cidade. “Através deste projeto, as crianças podem aprender mais sobre aquele país e manter viva a história de Nova Odessa”.

Os artistas estão no Brasil desde o dia 18 de maio. “Foram conhecer a cidade de Bonito, agora estão em Nova Odessa e retornam para a Letônia no dia 10 de junho”, conta o presidente da Associação Brasileira de Cultura Leta, Felipe Albrecht. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Ainda de acordo com ele, os músicos Tenis e Laima já estiveram na cidade em 2016. “Eles contaram se sentem em casa e já disseram que querem voltar a terceira vez”. Segundo o presidente, os músicos gostaram muito do carinho do povo de Nova Odessa, em especial das crianças, que tem se comportado muito bem e fazem filas depois para abraçá-los.

Ligo

A Associação Brasileira da Cultura Leta realiza anualmente o intercâmbio com artistas na cidade terminando com a celebração da sua cultura na Ligo. Tradicional, a festa celebra o solstício de verão na Letônia e tem o objetivo de divulgar e também resgatar a cultura leta.

Este ano, o evento será realizado no sábado, 9 de junho. Durante a programação, o trio de músicos fará apresentações de músicas e danças típicas da Letônia. A festa conta ainda com venda de pratos e artesanato. A programação terá início às 17h.

A Ligo acontecerá na Rua Emílio Bassora, 439, no bairro Altos do Klavin, em área atrás da Emef Professora Almerinda Delegá Delben. O ingresso custa R$ 5,00 e crianças não pagam.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.