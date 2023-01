Mulher tem casa incendiada pelo ex-companheiro em Nova Odessa

Homem teria utilizado um portão lateral para entrar e atear fogo no imóvel; ninguém se feriu

Uma mulher teve sua casa incendiada pelo ex-namorado neste sábado (31), em Nova Odessa. Ninguém se feriu e o fogo foi controlado pelos bombeiros voluntários do município, com o auxílio do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste.

Várias partes da casa foram danificadas pelas chamas – Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Odessa

Segundo informações do comandante dos Bombeiros Voluntários de Nova Odessa, João Carlos da Silva, às 21h50 a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Green Village.

A dona da casa informou que, momentos antes, um ex-companheiro dela tinha invadido o imóvel por um portão lateral e ateado fogo no quarto. Não havia ninguém no local e, portanto, não houve feridos.

Ninguém ficou ferido no incêndio, que aconteceu neste sábado – Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Odessa

Ainda de acordo com os bombeiros de Nova Odessa, foi necessário mais de uma hora de combate às chamas.

Após controlar o fogo, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo. De acordo com o comandante, um quarto da casa foi o local mais afetado pelas chamas, mas outros cômodos também foram danificados por causa do calor.