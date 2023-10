Mulher perde o braço após sofrer acidente de carro em Nova Odessa

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Nova Odessa - Foto: Divulgação_Corpo de Bombeiros

Uma mulher perdeu o braço após sofrer um acidente de carro na madrugada de sábado (8), em Nova Odessa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, que atendeu a ocorrência, a corporação foi acionada por volta de 0h10 após um veículo ter colidido com um poste e, em seguida, com um muro, na Rua Emílio Bassora, no Parque Residencial Klavin.

Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que uma das vítimas, uma mulher, foi arremessada para fora do carro e jogada em uma grade de arame farpado. Segundo os bombeiros, com o impacto a vítima teve um dos braços decepado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Dentro do carro os bombeiros encontraram uma segunda vítima, um homem, que teve apenas ferimentos leves. Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram então encaminhados para o Hospital Municipal de Nova Odessa. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.