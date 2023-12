Mulher fica ferida após capotamento de veículo em Nova Odessa

Vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Nova Odessa – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma mulher de 34 anos ficou ferida após capotar o carro em Nova Odessa, na noite desta sexta-feira (22). O acidente aconteceu por volta das 19h, na Avenida Brasil.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, se deparou com a vítima dentro do veículo, impossibilitada de sair devido a dores no braço esquerdo. A mulher disse que perdeu o controle e capotou.

Segundo o Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada. Ela foi imobilizada, retirada e entregue à equipe da ambulância para transporte ao Hospital Municipal de Nova Odessa.