Mulher é presa após agredir companheira no rosto em Nova Odessa

Vítima teve sangramento na face e precisou ser levada para hospital, onde as lesões foram constatadas

Uma mulher foi presa por violência doméstica após agredir a companheira no rosto na madrugada desta terça-feira (10), em Nova Odessa.

A vítima, uma paraguaia, teve sangramento na face com a agressão e precisou ser levada para hospital, onde foram constatadas lesões, que levaram a polícia a prender a autora.

O caso aconteceu na Rua da Amizade, no Green Village. Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica.

No local dos fatos, os policiais se depararam com a vítima “em estado emocional abalado e com sangramento na face”, aponta a corporação.

A mulher, uma paraguaia, disse que foi agredida por sua companheira. Indagada, a mulher acusada não quis declarar nada a respeito do ocorrido. Uma testemunha foi ouvida, mas informou apenas que escutou a situação.

A vítima foi conduzida até o Hospital Municipal de Nova Odessa. Após atendimento médico, foram constatadas as lesões.

A ficha médica foi levada à Delegacia do município, junto com a vítima e a autora. O delegado de plantão teve acesso à ficha médica e decidiu pela prisão da autora da agressão.

A PM não informou o que teria motivado a briga entre o casal. As idades das envolvidas também não foram divulgadas. A reportagem pediu mais detalhes do caso à SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), que não respondeu até a publicação desta reportagem.