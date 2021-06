Mulher é assaltada e agredida por ex-namorado em Nova Odessa

Uma mulher foi agredida e assaltada pelo seu ex-namorado durante a manhã do último sábado (29) no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa. O homem, de 29 anos de idade, foi preso em seguida e o celular foi recuperado.

De acordo com informações do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a vítima acionou a polícia e estava muito nervosa. Ela informou que seu ex-companheiro a enforcou, agrediu, ameaçou e subtraiu seu aparelho celular por volta de 10h50 na Avenida Carlos Botelho.

Os policiais então realizaram uma pesquisa por e-mail, fizeram o rastreamento do celular e conseguiram encontrar a localização do aparelho, que já havia sido vendido e estava em uma loja.

Em seguida, o criminoso foi encontrado andando nas proximidades com R$ 248,75 oriundos da venda do celular roubado.

Ao ser questionado, ele não assumiu a culpa pelo crime. No entanto, após ser confrontado com as imagens das câmeras da loja que mostravam ele chegando com celular e entregando-o ao vendedor, que também reconheceu o criminoso, o homem resolveu confessar.

O assaltante estava agitado e afirmou que vendeu o celular por R$ 450, mas que usou uma parte desse dinheiro para pagar dívida de drogas e comprar roupas no shopping.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao plantão policial de Sumaré, onde recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido para cadeia de Sumaré.