Mulher com sangramento aguarda cirurgia há quase 3 anos

Com uma metrorragia causada por um mioma e dois cistos no ovário, Benedita aguarda cirurgia há três anos

Benedita precisou sair do emprego pela situação - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A ex-doméstica Benedita Andréia Leopoldino, 50, de Nova Odessa, enfrenta há quase três anos uma metrorragia (sangramento uterino) causada por um mioma e dois cistos no ovário. Para resolver o problema, ela precisaria passar por uma cirurgia via sistema estadual Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde), o que ainda não ocorreu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela relatou ao LIBERAL que em julho de 2019 começou a apresentar os primeiros sangramentos e esteve no PS do Hospital Municipal Dr. Acilio Carreon Garcia. Na ocasião, tomou remédios e acabou liberada.

Dias depois, foi ao Paraná buscar o filho e precisou ser internada. “Minha cunhada me viu e disse ‘você não está bem’. Fiquei cinco dias lá no hospital municipal e o médico só falou que minhas plaquetas estavam baixas, e precisei tomar bolsas de sangue”, explicou.

Ela conta que no começo de 2020 procurou médicos para que pudessem investigar o que estaria acontecendo. Passou por especialistas e realizou um ultrassom, onde foi diagnosticado que estaria com um mioma no ovário quase do tamanho de uma laranja, além de dois cistos.

Desde então, Benedita, que mora no bairro Vila Azenha com o filho Pedro, 15, procura tratamentos, toma remédios e aguarda a cirurgia.

“Alguns médicos me falaram que Nova Odessa não tem estrutura para realizar. Já me inscrevi no Cross, mas ninguém me dá uma resposta”.

A reportagem questionou a Secretaria Estadual de Saúde sobre o caso. Em resposta, a pasta disse que o agendamento de procedimentos especializados, bem como consultas e exames, é ofertado por serviços de referência, sendo competência de cada município a priorização dos pacientes pela Cross. “O caso está sendo monitorado e, tão logo seja disponibilizada vaga em unidade de referência, ela será comunicada”.

Já a prefeitura foi questionada sobre o estado de saúde da paciente, mas não respondeu as perguntas até o fechamento desta edição.