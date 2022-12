Mulher acusa Leitinho de estupro e consegue medida protetiva; ele nega

Claudio José Schooder negou as acusações e disse que a Polícia Civil paulista investiga o caso - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O juiz Fellipe Figueiredo de Carvalho, dos juizados Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (DF), concedeu, durante plantão na última quarta-feira, dia 30 de novembro, medida protetiva a uma mulher que registrou ocorrência de estupro contra o prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder (PSD), conhecido como Leitinho. Ele nega o crime.

Pela decisão, o chefe do Executivo tem que manter distância mínima de 300 metros da vítima. Ele também está proibido de fazer contato com a mulher por qualquer meio de comunicação, como por exemplo ligações telefônicas, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Nesta sexta-feira, o juiz titular Frederico Ernesto Cardoso Maciel ratificou a medida protetiva.

O crime teria ocorrido em 31 de janeiro deste ano, em um hotel em Campinas. Em depoimento à Justiça, a vítima disse que se relacionou com Leitinho por seis meses. Segundo o LIBERAL apurou, a mulher tem uma empresa que presta assessoria parlamentar e foi contratada pela Prefeitura de Nova Odessa, momento em que ambos teriam se conhecido.

No dia 31 de janeiro, por volta das 22h, o prefeito teria entrado em contato com a mulher para dizer que iria até o hotel para encontrá-la. A vítima, então, teria dito a ele que não estava se sentindo bem. Mesmo assim, o chefe do Executivo teria ido. Eles conversaram um pouco, Leitinho teria feito menção de ir embora e, segundo a vítima, repentinamente, retornou e a estuprou. Durante o suposto crime, teria mandado ela não gritar ou, caso contrário, ela não sairia viva de lá.

Depois do suposto estupro, o prefeito teria ido embora. A vítima disse que passou a noite com muitas dores e sangramentos provocados pela violência alegada e que no dia seguinte decidiu ir para o Distrito Federal. Ela alega que não chegou a registrar boletim de ocorrência, na época, por medo de Leitinho prejudicá-la.

A intenção, de acordo com a vítima, era não tomar nenhuma providência, porém, o prefeito teria passado a persegui-la e monitorá-la. Ela afirma ter residido em locais diferentes, a fim de dificultar o acesso do chefe do Executivo, mas diz que ele sempre arrumava um jeito de contatá-la.

A mulher afirma que mudou de ideia e resolveu levar o caso à Polícia Civil e pedir medida protetiva depois de ter sido informada de que Leitinho teria ido, recentemente, ao Distrito Federal para encontrá-la. Ela alega ter ficado com medo de um “eventual acerto de contas”, uma vez que acredita que, por ser prefeito, Leitinho tem muito poder e influência.

Investigação

Procurado nesta sexta-feira pelo LIBERAL, o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) informou que já existe um inquérito instaurado na Deam I (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher). “Após a conclusão, caberá a análise do Ministério Público e do Judiciário”, traz nota.

A reportagem também fez contato com a delegacia para saber mais detalhes do inquérito, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. A vítima também foi procurada por meio de ligações telefônicas e mensagens no WhatsApp, mas não se manifestou.

Contrato

Em maio deste ano, o contrato firmado com a empresa da vítima foi alvo de questionamento na Câmara de Nova Odessa. O parlamentar Sílvio Natal (Avante), o Cabo Natal, disse, na época, que suspeitava de que o vínculo era voltado à prática de lobby político em Brasília. Segundo o vereador, no Portal da Transparência do município não havia informações sobre o acordo com a empresa, no valor de R$ 16 mil.

Prefeito aponta golpe

A assessoria pessoal do prefeito disse em nota enviada à imprensa que a acusação de estupro trata-se de uma tentativa de golpe e enfatiza que este é um assunto de cunho pessoal e não tem qualquer vinculação com sua função pública.

A nota diz que o prefeito nega veementemente quaisquer acusações feitas contra ele e ressalta que “tratam-se de denúncias infundadas, caluniosas, que serão devidamente derrubadas na Justiça, posto que o relacionamento entre ambos, no início deste ano, foi totalmente consensual”.

Leitinho afirma na nota que, logo após os primeiros encontros, a mulher alegou estar grávida. O prefeito diz que acreditou, chegando, inclusive, a pagar pensão durante oito meses.

Segundo o chefe do Executivo, a mulher chegou a ligar para pessoas do círculo familiar dele informando sobre a falsa gravidez. Passados nove meses, o prefeito disse que queria conhecer e registrar o suposto filho, mas então descobriu que não houve gravidez e que teria sido vítima de um possível golpe.

“Por fim, confrontada, esta senhora passou a ameaçar o prefeito, adiantando que iria lhe denunciar por supostas ações violentas que ele não cometeu. Chegou a dizer, inclusive, que procuraria um grupo político de oposição em Nova Odessa para prejudicar sua imagem perante a opinião pública”, traz trecho da nota.

Ainda segundo a assessoria pessoal do prefeito, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil paulista. O LIBERAL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo para confirmar se havia algum registro de ocorrência do prefeito contra a mulher, mas não teve retorno.