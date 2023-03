MP pede extinção de associação de bombeiros voluntários em Nova Odessa

Cerca de 20 bombeiros civis estiveram na câmara para pedir apoio dos vereadores para a continuação do trabalho

O MP (Ministério Público) pediu a extinção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa, inclusive com a proibição de atividades típicas de salvamento, combate a incêndios ou atendimento pré-hospitalar. A denúncia foi motivada pelo comandante do 16º Grupamento dos Bombeiros Militares, Harley Washigton Almeida Ferreira, por usurpação de função pública.

Cerca de 20 bombeiros civis estiveram na câmara para pedir apoio dos vereadores para a continuação do trabalho, que é realizado desde 2019 na cidade.

O promotor Carlos Alberto Ruiz Nardy considerou que a associação infringe diversas disposições normativas, inclusive, a cessão de imóvel público para instalação da sede da associação e verba pública no valor de R$ 300 mil.

Bombeiros voluntários estiveram na câmara nesta segunda para pedir apoio – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), respondeu ao MP que não existe nenhum convênio entre a cidade e a associação. Com relação a verba, na verdade trata-se de uma multa do MPT (Ministério Público do Trabalho) por descumprimento de um ajuste de conduta por contratação irregular de pessoal.

O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa, João Carlos da Silva, esteve na câmara, acompanhado de um grupo de 20 voluntários, para pedir apoio dos vereadores.

“Recebemos com surpresa essa denúncia contra nós. Sempre estivemos trabalhando na cidade em enchentes, incêndios, resgates em acidentes e até de animais silvestres. Atuamos sem despesa alguma para o município. Consideramos a importância dos militares conosco. Em uma atuação em conjunto, quem se beneficia é o município”, diz Silva.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vereador Paulo Bichof (Podemos) prometeu interceder junto a administração para a manutenção da associação.

MILITARES. O município alinha os últimos ajustes para a entrega da base provisória do Corpo dos Bombeiros Militares, na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rita 1.

De acordo com a prefeitura, são 14 agentes, dois veículos (o caminhão motobomba e uma viatura de resgate de acidentados), equipamentos eletrônicos, desencarcerador para ocorrências de presos em ferragens, móveis e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), que custaram cerca de R$ 2,1 milhões ao Estado.

O efetivo terá salários e benefícios pagos pelo Estado, enquanto a prefeitura vai arcar com os custos mensais da base, como água, luz e telefone.