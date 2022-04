MP de Nova Odessa denuncia e dois viram réus por assassinato de personal trainer

Rodolfo tinha 30 anos quando foi morto e era morador de Americana - Foto: Reprodução / Facebook

O Ministério Público de Nova Odessa denunciou dois homens investigados pela morte do personal trainer Rodolfo Pestana, de 30 anos, morador de Americana. A acusação foi formalizada pela Promotoria nesta quinta-feira e aceita pela 1ª Vara Judicial nesta sexta. A dupla é considerada foragida. Rodolfo foi encontrado morto, com sinais de violência, no dia 15 de novembro, em uma área rural de Nova Odessa.

Em fevereiro deste ano, conforme publicou o LIBERAL, a Justiça de Nova Odessa já havia decretado a prisão dos dois suspeitos de praticarem o crime: Cleiton Henrique Scavassini, conhecido como Tom, de 34 anos, morador de Campinas, e José Flávio Salvato, conhecido como Liu, de 42 anos, morador de Americana.

Um terceiro suspeito, um jovem de 26 anos, foi detido no dia 9 de dezembro. Ele foi preso no Jardim Marajoara, em Nova Odessa, mas acabou solto por ter seu envolvimento no caso descartado. Ele não foi denunciado pelo MP. O advogado de José Flávio foi procurado pela reportagem nesta sexta-feira, mas não comentou o assunto. O LIBERAL não localizou a defesa de Cleiton.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, o crime teve motivação passional. As equipes de investigação apuraram que Rodolfo foi morto porque Cleiton teria ciúmes de uma relação de amizade entre ele e sua ex-companheira. O acusado estava preso e deixou a prisão em 12 de novembro, em regime semiaberto, três dias antes do assassinato de Rodolfo. Ele tem passagens por tráfico e roubo.

Com base em denúncia anônima, imagens de câmeras de segurança e depoimentos, a polícia relatou que Rodolfo teria ido até um bar na Cidade Jardim, em Americana, na noite do dia 14 de novembro para conversar com Cleiton. Houve uma discussão no local, mas, segundo depoimento, eles teriam se entendido pouco depois.

Na madrugada de 15 de novembro, as imagens mostraram que o personal trainer entrou em um veículo VW Fox, cor prata, ao lado de Cleiton, José Flávio e do terceiro suspeito, de 26 anos, que deixou o veículo antes de o crime ocorrer e teve a participação descartada.

O corpo de Rodolfo Pestana foi encontrado no início da manhã do dia 15 de novembro, em uma área rural próximo à Estrada Municipal Olindo Biondo. Ele foi avistado por um ciclista que acionou a Polícia Militar. O corpo tinha um cadarço no pescoço e também sinais de agressão no rosto. Conforme laudo do IC (Instituto de Criminalística), a causa da morte foi asfixia mecânica.

O carro que foi usado na morte do personal trainer foi abandonado na Vila Galo, em Americana, e apreendido pela polícia no dia 18 de novembro, com marcas de sangue no interior. O automóvel está registrado no nome de Cleiton.