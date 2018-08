MP abre inquérito sobre outdoor de Bill

A promotora de Justiça, Beatriz Binello Desmaret, de Nova Odessa, decidiu abrir um inquérito civil para investigar a instalação, pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), de um outdoor no desvio criado para as obras de um viaduto, entre a Avenida Ampélio Gazzetta e a Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Primeiro, o chefe do Executivo usou o espaço para a divulgar a obra em si (que é custeada pelo governo do Estado). Depois, ele mudou o cenário e resolveu comemorar os bons resultados obtidos pela cidade no Índice Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro).

Na portaria de instauração do procedimento de investigação, a promotora afirma que a prática viola, em tese, o dispositivo constitucional que trata da publicidade de órgãos públicos. Segundo a carta, ela deve ser de caráter “educativo, informativo ou de orientação social”.

Já a assessoria do prefeito reafirmou que foi o próprio Bill quem custeou as peças de propaganda e as notas fiscais foram todas apresentadas.