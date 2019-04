Motorista fica ferido em acidente na Ampélio Gazzetta

Um homem de 34 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (24) na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa. O motorista do veículo foi levado para o Hospital Municipal.



































Segundo a Polícia Militar, o carro dirigido por ele, um Chevrolet Sonic, estava em alta velocidade pela avenida quando atingiu um poste. Ele “arrastou” a estrutura por quase 100 metros e atingiu um caminhão no cruzamento com a Rua Fioravante Martins.

O motorista do veículo de carga deixou o local com dores no braço e também passará por atendimento médico no HM.

Quando os policiais chegaram ao local, Rodrigues já havia sido socorrido. A expectativa é de que, após receber alta, ele preste depoimento para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa, o motorista recebeu o primeiro atendimento, que não detectou fraturas. Ele ainda passará por nova avaliação antes de ser liberado.

Um quarteirão da Rua Fioravante Martins teve que ser interditado pela PM para a realização da perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.