Motorista é preso por violência doméstica na Vila Letônia

Um motorista de 40 anos foi preso neste domingo (9) em Nova Odessa por violência doméstica. Ele tentou agredir a esposa na frente de policiais militares e golpeou a mão do genro com uma faca de cozinha, além de bater na própria filha. Ele foi detido pela PM (Polícia Militar), apresentado ao Plantão Policial e preso em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados por conta de uma briga familiar na Rua Frederico Bassora às 13h30. Ao chegar no endereço, os policiais foram recebidos pelo motorista, que estava alterado e disse que não liberaria a entrada dos militares.

A esposa dele, uma ajudante de motorista de 38 anos, saiu da residência para conversar com os policiais. Contudo, ela foi detida pelo marido, que a segurou pelo braço e tentou agredi-la. A vítima começou a gritar por socorro e os policiais conseguiram conter o agressor, que chegou a tentar puxar uma faca de cozinha que estava em seu bolso, mas foi algemado.

A PM entrou no imóvel e constatou que o motorista havia golpeado com a faca a mão de seu genro, um estudante de 18 anos, e batido em sua filha, uma estudante de 19 anos, momentos antes. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Após serem atendidas e liberadas, foram levadas até a delegacia para o registro policial.

O delegado de plantão, Antonio Donizete Braga, determinou a prisão em flagrante do motorista. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, resistência e ameaça. A faca foi apreendida pela Polícia Civil.