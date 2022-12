Motorista é abandonado em Nova Odessa após ter carga roubada

Um motorista de caminhão de 46 anos foi abandonado em Nova Odessa após ter a carga do caminhão que transportava roubada. A vítima foi abordada na madrugada de sábado (24) em Minas Gerais, mas só foi libertado e procurou a Polícia Civil na manhã de segunda-feira (26). Ele transportava uma carga de pão de forma avaliada em R$ 190 mil. O caminhão foi recuperado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo foi carregado na cidade de Extrema (MG) no dia 21 de dezembro com destino a Jaboatão dos Guararapes (PE). O caminhão apresentou um problema e o motorista precisou parar na cidade de São Sebastião de Bela Vista (MG), mas na sequência seguiu viagem.

Na noite do dia 23 para 24 de dezembro, o motorista pernoitava em um posto de combustível na cidade de Santo Antônio do Amparo (MG). Durante a madrugada, foi acordado por três criminosos fortemente armados.

Ele foi rendido e colocado de bruços no porta-malas de um carro, que rodou por algumas horas. Quando o veículo parou, ele foi levado a um quarto pequeno onde permaneceu por várias horas. Ele foi novamente colocado no porta-malas de um carro, que andou por uma hora, e foi solto pelos bandidos, que disseram para que andasse sem olhar para trás. Eles informaram que o caminhão estaria logo à frente, pois queriam apenas a carga.

O veículo estava na Avenida Rodolfo Kivitz, em Nova Odessa, e a vítima procurou o Plantão Policial para registrar a ocorrência. Ele não soube informar as características dos ladrões, que estavam encapuzados, e nem o veículo onde foi transportado. O caso foi registrado como roubo de carga na manhã desta segunda-feira (26).