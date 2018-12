Motorista bebe e capota o carro depois de bater em uma placa

O motorista de um aplicativo capotou o veículo Ford Ka na noite de segunda-feira, na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse à PM (Polícia Militar) que havia tomado bebida alcoólica e aceitou fazer uma última corrida, mas perdeu o controle do carro e bateu contra uma placa.

Foto: Divulgação

O exame do bafômetro constou 0,63 mg/l – a tolerância da atual legislação é zero. O motorista, que tem 35 anos, passou por atendimento no Hospital Municipal Dr. Acílion Carreon Garcia por conta dos ferimentos provocados no acidente, foi apresentado à Polícia Civil e vai responder em liberdade.

Havia um passageiro no veículo, que sofreu apenas escoriações leves e não quis passar por atendimento médico. Segundo os bombeiros, ele também estava embriagado. Havia cerveja dentro do carro.

De acordo com o documento policial, o capotamento foi registrado às 22h45. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, que foi registrada no km 1, mais 500 metros, no sentido Nova Odessa-Americana.

O passageiro, um vendedor ambulante de 41 anos, disse que havia contratado o aplicativo uma corrida até Americana. Segundo os bombeiros, o vendedor estava visivelmente embriagado, não quis ser encaminhado a uma unidade de saúde e disse que procuraria um pronto-socorro posteriormente.

Após o acidente, o motorista deixou o local. Policiais militares da 1a companhia foram até o pronto-socorro do Hospital Municipal e encontraram o motorista passando por atendimento médico. Ele disse aos militares que é motorista de um aplicativo e que havia tomado ingerido bebida alcoólica. No meio do caminho perdeu o controle e bateu contra uma placa.

Ele contou que deixou o local do acidente e foi até sua casa, no Jardim Flórida, em Nova Odessa. O motorista pediu ajuda a seu cunhado e foi levado até o hospital. Ele aceitou realizar teste do bafômetro, que constatou embriaguez.

EXAME. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde forneceu sangue para exame de dosagem alcoólica. O delegado determinou o registro do caso e liberação do motorista, considerando que para atestar a alteração na capacidade psicomotora seria necessário aguardar o resultado do exame. A reportagem procurou o motorista ao longo desta terça-feira, mas ele não foi encontrado. Um familiar disse que ele perdeu o celular.