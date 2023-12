Vítima teve vários ferimentos nas mãos e pernas e foi levada ao Hospital da Unicamp com o apoio do helicóptero Águia da PM

Um motociclista perdeu o controle após ser fechado por um caminhão, na via marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 119, sentido capital, em Nova Odessa, na tarde desta quinta-feira (28).

Homem sofre acidente no km 119 da Rodovia Anhanguera – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ele rodou com a motocicleta, bateu na proteção de concreto e caiu.

O rapaz recebeu os primeiros atendimentos do resgate e depois foi levado ao Hospital da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) com o apoio do helicóptero Águia da PM (Polícia Militar). Ele teve lesões graves.

O trânsito foi desviado para a pista marginal na altura do km 120.

O pescador Edorvilio Trindade, 54, passava pelo local e viu quando o motociclista perdeu o controle, após passar por um caminhão. O condutor do veículo não parou para auxiliar a vítima.

“Ele seguia sentido capital e possivelmente o rapaz se desiquilibrou ao passar pelo vácuo do caminhão, foi rodopiando, bateu na mureta de concreto e caiu”, disse.

O pescador ficou conversando com a vítima até a chegada do resgate.

“Ele me disse que residia em Santa Bárbara d’Oeste e pediu que não o deixasse morrer, pois tem dois filhos. O rapaz tinha ferimentos bem graves nas mãos e pernas. Até coloquei a jaqueta dele nos ferimentos para que não ficassem olhando. Foi uma cena bem triste”.

Colaborou Gabriel Pitor.