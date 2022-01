Morte de secretário completa um mês sob sigilo e sem prisões

Investigação do assassinato de Marco Russo aguarda laudos periciais do celular do político e de câmeras de segurança

O assassinato do secretário de Governo de Nova Odessa, Marco Antônio Barion, o Russo, completa um mês nesta quinta-feira, ainda sem prisões. O trabalho segue em sigilo e é comandado pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Piracicaba.

Marco Russo foi assassinado na saída do condomínio onde morava, no bairro Marajoara, em Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O político de 52 anos foi morto a tiros em frente a um conjunto de prédios no Jardim Marajoara, em Nova Odessa, quando saia para trabalhar.

No dia 27 de dezembro, a delegada responsável pelo caso, Juliana Ricci conversou com o LIBERAL e informou que as equipes do Deic colheram depoimentos e levantaram informações. O departamento aguarda laudos periciais do celular do Russo e de câmeras de segurança.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da assessoria de imprensa, disse à reportagem que confia no trabalho da Polícia Civil, que “certamente levará à breve elucidação do caso”.

Na época em que o crime aconteceu, o LIBERAL havia apurado que o Deic investiga o caso como crime político. O político de 52 anos foi assassinado a tiros, em frente a um conjunto de prédios onde morava, no Jardim Marajoara. Foram 13 disparos e a suspeita é de que duas armas tenham sido usadas no crime.