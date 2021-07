Morre ex-primeira-dama de Nova Odessa, Diva Welsh

Faleceu na madrugada desta terça-feira (27), aos 86 anos, a ex-primeira-dama de Nova Odessa, Diva Sanches Welsh. Ela estava internada na Casa de Saúde de Campinas, onde faleceu às 5h28.

Dona Diva era viúva do ex-prefeito Simão Welsh e foi primeira-dama por quatro vezes. Ela deixa duas filhas (Suely e Simone), dois netos e cinco bisnetos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Dona Diva Welsh deixa duas filhas, dois netos e cinco bisnetos (na foto) – Foto: Arquivo pessoal

O velório será no salão social da Igreja Batista Central de Nova Odessa, comunidade religiosa da qual fazia parte e foi membro fundadora, a partir das 13h, com culto às 15h. O sepultamento está previsto para às 16h no Cemitério Municipal de Nova Odessa.

Em nota, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), lamentou profundamente “a perda da Dona Diva para a história de Nova Odessa” e prestou seus votos de pesar e solidariedade à família Welsh e aos amigos da ex-primeira-dama.