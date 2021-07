Moradores em situação de rua em Nova Odessa serão abrigados em ONG

No local ainda foram instaladas casinhas para os animais das pessoas que ficarão no abrigo

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com diversas entidades e associações da cidade, deu início no final da tarde desta terça-feira (27) a montagem de um abrigo temporário, noturno e diurno, para moradores em situação de rua.

Os interessados serão encaminhados à casa-abrigo da ONG Projeto Mais, no Jardim Santa Luiza.

Casa-abrigo receberá moradores de rua de forma temporária em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Essas pessoas devem permanecer no local até as temperaturas subirem, pelo menos até a próxima sexta-feira (30), recebendo roupas limpas e alimentação completa.

O objetivo é evitar o risco de hipotermia em função da massa de ar polar que deve chegar à região e permanecer ao longo desta semana, trazendo chuvas e recordes de frio, com grande possibilidade de geada.

A prefeitura, em parceria com a equipe da Defesa Civil, providenciou um abrigo com grades para também receber os cães de estimação de dois dos moradores em situação de rua. Casinhas para os animais também foram providenciadas para que eles não sejam separados dos tutores durante a frente fria.

De acordo com a administração, também foi reservado um espaço para duas bicicletas, garantindo a segurança dos itens pessoais dos abrigados, o que é uma preocupação constante deles.

No abrigo, foram colocadas casas de animais – Foto: /Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

O jantar dos abrigados será preparado toda noite pela própria equipe do Projeto Mais, que também vai manter monitores no local 24 horas por dia. Já o almoço daqueles que aceitarem permanecer abrigados inclusive durante os dias será entregue solidariamente pela Sílvia do Pesqueiro, e o café da manhã pelos voluntários dos “Anjos da Noite”.

Os interessados podem entrar na casa abrigo diariamente, até as 23h. Se algum morador se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260.