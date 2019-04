Moradores da Vila Azenha reclamam de mato alto em terreno

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Um motorista de 55 anos reclama de mato e acúmulo de entulhos em um terreno localizado no final do cruzamento das ruas Antonio de Oliveira e Gertrudes Carrion, na Vila Azenha, em Nova Odessa. A principal preocupação é com possíveis focos de dengue.

“Antes havia uns cavalos aqui, mas era tudo limpinho. Agora apareceu um pessoal e começou a ocupar a área e isso gera preocupação devido ao acúmulo de entulho. A turma da dengue (Vigilância Sanitária) vem no bairro e não entra lá para olhar nada. Virou uma bagunça”, reclamou o morador, que pediu para não ser identificado.

O motorista também cobra maior fiscalização e manutenção da área por parte da prefeitura. “Ninguém roça mais o mato. Se limpassem pelo menos, tudo bem. Parece que construíram até uma churrasqueira lá dentro”, comentou.

A Prefeitura de Nova Odessa informou que vai verificar a situação. “Em caso de descumprimento da legislação, como descarte incorreto, mato alto e outros, o responsável será notificado e terá prazo para regularizar sob pena de ser multado”, traz a nota.

