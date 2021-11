Moradora de Nova Odessa morre em Americana sob suspeita de febre maculosa

Vítima estava internada no São Lucas; Prefeitura de Nova Odessa acompanha o caso e aguarda exames

Lucelena atuava em igreja no Jardim Fátima e deixa marido e filho – Foto: Reprodução/Facebook

Uma moradora de Nova Odessa morreu neste sábado (6), em Americana, sob suspeita de febre maculosa. Lucelena Cruz, de 50 anos, estava internada no Hospital São Lucas quando faleceu.

A Prefeitura de Nova Odessa acompanha a suspeita e aguarda a confirmação ou não da doença para definir as eventuais ações no caso. Exames foram enviados ao Adolfo Lutz e os resultados são aguardados.

“Assim que a Epidemiológica tiver o diagnóstico, a família será informada e, se der positivo para alguma doença infectocontagiosa, um plano de ação será montado”, detalha o Executivo.

A morte de Lucelena e a suspeita da febre maculada foram divulgadas pela Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Fátima, de Nova Odessa, onde a vítima atuava. Lucelena deixa marido e filho e foi enterrada no cemitério municipal de Nova Odessa.



O pastor da igreja, João Borin, confirmou ao LIBERAL a morte e lamentou. “Ela era uma grande pessoa”.

O Hospital São Lucas, onde ela estava internada, foi procurado, mas respondeu que não passa dados clínicos de seus pacientes. O LIBERAL não conseguiu contato com a família de Lucelena.





Conforme divulgado pela prefeitura após caso em 2018, o carrapato-estrela, que é o vetor da doença, se alimenta de sangue e pode ser encontrado em bois, cavalos, cães, aves domésticas e roedores, como as capivaras, as principais hospedeiras.



Para que ocorra a transmissão da febre maculosa, o carrapato infectado com a bactéria deve estar fixo quatro horas na pele das pessoas. Não existe transmissão de uma pessoa a outra, aponta a administração.