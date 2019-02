Morador reclama de entulho e mato em N.Odessa

Um terreno mal cuidado na Rua dos Eucaliptos, no Jardim Capuava, em Nova Odessa, tem incomodado um empresário de 38 anos, que reside na região. Segundo ele, o mato alto toma conta do local, que também acumula entulho.

O empresário disse que a situação está complicada há seis meses, última vez em que o mato foi cortado. De lá para cá a quantidade de entulho jogado tem aumentado. “Tem sofá, tem bicho dentro”, comentou. Foto: Divulgação

A situação de abandono do terreno tem contribuído para o surgimento de baratas, ratos e escorpiões nas residências próximas, relatou o comerciante, que tem dois filhos, um de quatro e outro de sete anos, e teme que eles entrem em contato com os bichos.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa informou que “o bairro Jardim Capuava é um dos primeiros contemplados pela ação Todos Contra o Mosquito, que levou a equipe da Secretaria de Meio Ambiente a fazer uma verdadeira varredura pela cidade e que os proprietários notificados terão uma semana para efetuar o serviço, sob pena de multa”, diz a nota.

