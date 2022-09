Morador de Nova Odessa e sua cadela Mel’s são campeões em torneio no Uruguai

“Os cães têm superpoderes, como os personagens dos quadrinhos. Eu falo que são eles que nos ensinam e não ao contrário”. É com essa frase que Cleberson Rodrigo de Jesus, o Japa, de 40 anos, fala sobre o amor que tem pelos cachorros, sentimento que o levou a ser treinador desses animais há quase 10 anos.

Entre os dias 9 e 11 de agosto, Japa usou seus dias de férias do trabalho na Guarda Civil Municipal de Nova Odessa para ir até Melo, no Uruguai com a Mel’s, sua pastora belga de Malinois, de cinco anos. Os dois participaram do Torneio Internacional K9, na categoria “faro de drogas”, e conquistaram o primeiro lugar do campeonato.

A competição contou com 53 pares de cães e condutores. Eles disputaram provas em categorias específicas como “faro de drogas”, “busca de pessoas desaparecidas” e “intervenção tática”.

Cleberson Rodrigo de Jesus, o Japa, e a pastora belga de Malinois Mel’s – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Nós tivemos que realizar as provas em ônibus, caminhões e com pessoas, simulando uma situação real. Nos saímos muito bem. São anos de treinamento e formação e ter um título desse significa que meu trabalho está sendo muito bem feito. Estou com sentimento de dever cumprido”, avalia.

Além do título internacional, a dupla já havia conquistado o bicampeonato no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e diversos regionais. Atualmente, Japa e Mel’s estão no 3º lugar geral de K9 da América Latina. A Mel’s é apenas um dos animais que já foram treinados pelo profissional.

Japa já foi condecorado em São Paulo, onde ficou entre os 20 melhores operadores de cães de polícia do Brasil. Ele também já treinou cachorros na Força Aérea, na Marinha, nas Guardas Municipais da região e também fora do estado. Atualmente, ele faz parte da comissão técnica do Campeonato Brasileiro de K9 e participa de provas como juiz e figurante.