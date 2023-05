Morador de Nova Odessa é morto durante ação contra novo cangaço no Tocantins

Ele participou do roubo a uma empresa de segurança e ataque ao batalhão da corporação em Confresa (MT), no mês passado

Um homem que residia no Jardim São Jorge, em Nova Odessa, foi morto após confronto com policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Mato Grosso, durante operação contra o novo cangaço, no estado do Tocantins, na última quarta-feira (10).

Segundo a PM (Polícia Militar), ele participou do roubo a uma empresa de segurança e ataque ao batalhão da corporação em Confresa (MT), no mês passado.

Operação contou com forças policiais de cinco estados brasileiros – Foto: Divulgação/ PM-TO

A PM informou que o homem foi abordado durante uma tentativa de fuga em uma área rural no Mato Grosso, portando um fuzil, quando teria atirado em direção aos policiais, que revidaram. O suspeito chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

De acordo com a PM, assim como os demais membros da quadrilha, ele estava em fuga para outros estados, tendo em vista as operações que estão sendo realizadas por policiais de várias regiões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Tocantins informou que ele foi 17º criminoso que foi morto desde o início da operação e cinco pessoas foram presas.

Também foram apreendidas 18 armas, dentre elas dois fuzis .50 e 11 AK-47, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em Tocantins, para onde o bando fugiu, policiais de cinco estados (Mato Grosso, Goiás, Pará, Minas Gerais e Tocantins) participaram da força-tarefa com quase 350 agentes, sendo 130 de Mato Grosso.

Após o ataque em Confresa, cometido em 9 de abril, os criminosos fugiram para o Tocantins pelos rios Araguaia e Javaés.