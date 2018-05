Monumento e prédio são pichados em Nova Odessa

Um monumento e um prédio privado foram pichados na madrugada desta quarta-feira, em Nova Odessa, com ofensas ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB). Construído próximo à delegacia do município, na Avenida Carlos Botelho, o monumento, que trará uma mensagem de boas-vindas aos visitantes, foi pichado com a seguinte frase: “A resistência permanece resistindo. Cidade onde prefeito é bicheiro nóis (sic) é bicho solto”.

Uma agência bancária na região central também foi alvo de vândalo. Parte da fachada recebeu a seguinte mensagem: “KD a independência na cidade onde bicheiro é prefeito!”. O crime foi registrado pela Guarda Municipal. Foto: Divulgação

Agentes da corporação disseram ter visto um rapaz magro, alto, de calça jeans e blusa preta saindo de trás do monumento por volta das 2h15. Eles tentaram alcançá-lo, mas não conseguiram detê-lo. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local.

Por meio da assessoria de imprensa, o prefeito lamentou o vandalismo e disse que está tranquilo no que diz respeito ao comentário. “Não tenho que provar nada para ninguém. Minha vida sempre foi pautada pelos valores familiares e sociais”, declarou.

A Administração informou ainda que a Polícia Civil já tem um suspeito pelo ato de vandalismo e que assim que ele for identificado a Secretaria de Negócios Jurídicos ingressará com uma ação judicial pedindo ressarcimento do dano.