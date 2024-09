Midas Incorporadora lança um verdadeiro oásis na RMC

Borda da Mata Residence Club será ao lado de área verde e contará com mais de 20 itens de lazer

Cozinha e lavanderia do Borda da Mata Club Residence, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

A Midas Incorporadora, com mais de 40 anos de tradição e responsável por entregar mais de 10 mil unidades habitacionais em sua trajetória, acaba de anunciar seu mais novo empreendimento em Nova Odessa (SP): o Borda da Mata Residence Club. Este condomínio inovador, que já está em fase avançada de obras, será lançado neste sábado, dia 28 de setembro, e promete redefinir o conceito de moradia na cidade.

Dormitório suíte do Borda da Mata Club Residence, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Localizado em uma das áreas mais privilegiadas de Nova Odessa, na Avenida Ampélio Gazzetta, o Borda da Mata Residence Club oferece proximidade a supermercados, faculdades, farmácias e acesso rápido às principais rodovias. Além disso, a Midas Incorporadora planeja desenvolver uma área de conveniência adjacente, garantindo ainda mais comodidade aos futuros moradores.

Varanda gourmet do Borda da Mata Club Residence, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Com uma proposta voltada para o bem-estar e qualidade de vida, o empreendimento está sendo construído ao lado de uma área de mata preservada, onde a própria construtora atua na preservação ambiental.

O Borda da Mata conta com 2 dormitórios sendo um suíte, uma ampla varanda gourmet e 2 vagas de garagem coberta.

Quadra de areia do Borda da Mata Club Residence, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Além disso, os espaços de convivência, como salão de festas, salão de jogos, espaço gamer, estúdio de gravação e coworking, pet place, quiosques, gazebo e espaço ecumênico, foram pensados para atender famílias em busca de lazer e conforto.

Quadra poliesportiva do Borda da Mata Club Residence, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Projeto único em Nova Odessa o Borda da Mata traz mais de 20 itens de lazer, incluindo piscina com borda infinita, quadra poliesportiva, quadra de beach tênis, academia, espaço crossfit, pista de caminhada, sala de pilates e muito mais.

Piscina do Borda da Mata Club Residence, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

A Midas Incorporadora também oferece condições exclusivas de financiamento, seja diretamente com a construtora ou através de instituições financeiras. E mais: o Borda da Mata não tem seguro de obra.

Um conceito único de condomínio clube, o Borda da Mata Residence Club se posiciona como a escolha ideal para quem deseja morar com conforto, segurança e em contato com a natureza.

O lançamento do Borda da Mata Residence Club, ocorre neste sábado e tem unidades limitadas. Os interessados poderão agendar visita ao decorado e falar com os corretores da Midas através do WhatsApp 19 99741-6933.

Lembrando que o plantão de vendas está localizado na avenida Ampélio Gazzetta, 1598, em Nova Odessa, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 16h; e aos domingos, das 9h às 14h.