Metalúrgico é preso após agredir e tentar acertar a esposa com faca em Nova Odessa

Para se defender, mulher segurou lâmina e teve corte no dedo; homem foi achado no carro e com as malas prontas

Um metalúrgico de 33 anos foi preso após ter agredido e ainda ter tentado enforcar e acertar com uma faca sua esposa, uma operadora de máquinas de 27 anos, na noite de segunda desta segunda-feira (3), na casa onde moram, no Jardim das Palmeiras, em Nova Odessa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os patrulheiros da Guarda Municipal de Nova Odessa foram chamados por volta de 22h30 no Hospital Municipal, para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

No local, eles encontraram a vítima, que relatou que momentos antes tinha discutido com seu marido. Ela disse que durante a briga o companheiro tinha jogado uma caixa de sapato em sua cabeça, apertado seu pescoço e tentado acertá-la com uma faca de cozinha.

A operadora de máquina contou ainda que, para se defender, segurou a lâmina, para evitar que a faca atingisse seu pescoço, e acabou cortando o dedo. Por conta do sangue do ferimento, o metalúrgico parou com as agressões.

Depois de colherem o depoimento na unidade de saúde, os guardas foram até a residência do casal e encontraram o metalúrgico dentro do carro e com as malas prontas.

Diante dos fatos, o agressor foi levado à delegacia de Americana, onde confirmou as agressões. Ele disse, porém, que não tinha a intenção de machucar a esposa, mas mesmo assim recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica.