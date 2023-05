Menino atacado por pit bull volta para casa após 26 dias internado

Em conversa com o LIBERAL, a mãe de Davi celebrou o retorno do filho e afirmou que ele está muito bem de saúde e não teve nenhuma complicação

O menino de 10 anos atacado por um pit bull no início do mês, em Nova Odessa, voltou para casa depois de ficar 26 dias internado. A família realizou uma festa surpresa para recebê-lo.

Irmãos organizaram festa de retorno para Davi na casa em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Davi Henrique Rodrigues Noli foi atacado pelo cachorro no último dia 5, em frente a sua casa, na Rua Cuiabá, no Jardim São Jorge, enquanto brincava. Após o ataque, o garoto passou pelos hospitais Acílio Carreon Garcia, no município novaodessense, e depois foi encaminhado para o Hospital das Clínicas na Unicamp (Universidade Paulista), onde ficou internado até às 18h40 desta terça-feira (30).

O garoto teve diversos ferimentos no rosto e a orelha decepada. De acordo com a mãe dele, Fabiana Rodrigues Noli, um implante foi realizado, entretanto, não foi possível o religamento da orelha. Agora Davi passará por acompanhamento médico no Hospital Sobrapar, em Campinas, especialista em cirurgias e processo de reabilitação de pessoas com deformidades no crânio e face.

Apesar de todo o processo, Fabiana celebrou o retorno do filho e afirmou que ele está muito bem de saúde e não teve nenhuma complicação durante o período em que esteve internado.

“Só tenho que agradecer a Deus e a todos que me ajudaram, com apoio, com rifas, orações, amizades e ao cuidado dos médicos. Os irmãos ficaram muito comovidos com a volta do Davi pra casa e organizaram a festa de recepção”, disse a mãe ao LIBERAL.

A irmã e os dois irmãos cuidaram até da decoração, houve bexigas e um painel com os dizeres “Bem-Vindo de Volta Davizinho”. Nas imagens é possível acompanhar a emoção dos familiares durante a festa de retorno, realizada nesta quinta a noite.

Fabiana declarou que ela e o dono do cachorro já foram ouvidos na delegacia e as investigações seguem pela Polícia Civil.

O cachorro que atacou Davi morreu logo após o ocorrido. Ele não resistiu aos ferimentos que sofreu de populares que tentavam livrar o garoto do ataque do animal.

Ataque

