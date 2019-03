Medo leva grupo de mulheres para curso de defesa pessoal

Semanalmente um grupo de 15 mulheres se reúne em Nova Odessa movidas por algo em comum: o medo da violência. E elas se encontram não apenas para falar sobre o assunto, mas também para aprender com gestos como se defender do agressor. Mais que palavras, elas buscam conhecimento capaz de lhes salvar a vida.

“Infelizmente os casos de agressão contra a mulher estão crescendo a cada dia, não somente nas ruas, mas também a violência doméstica, além do assédio sexual dentro do ambiente profissional. Acredito que esse cenário seja a principal motivação das mulheres que querem aprender a se defender”, diz Franciana Padela. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Ela é professora das aulas de defesa pessoal que reúne as mulheres de Nova Odessa todos os sábados de manhã no ginásio de esportes do Jardim Santa Rosa. As aulas acontecem dentro de um projeto social liderado pela professora e que inclui meninas a partir dos nove anos de idade.

Fran, como é mais conhecida, destaca que a vantagem de se aprender defesa pessoal é que ela é simples, rápida e eficaz. “Qualquer pessoa, independentemente da idade ou porte físico, consegue aplicar”, garante, completando que as mulheres aprendem a como se defender em situações como agarrões, puxões de cabelo e até estupro.

Embora sejam consideradas o “sexo frágil”, as mulheres preparadas conseguem reagir contra o agressor. “Se estivermos preparadas, adquirimos confiança no que estamos fazendo e conseguimos ser efetivas para responder a qualquer tipo de agressão ou qualquer outro tipo de vantagem sobre nós”.

Larissa Bechedorf tem apenas 17 anos, mas já se preocupa com a violência. Para ela, aprender a se defender é uma forma de agir preventivamente. “Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas acho importante estar preparada”.

Ela começou a frequentar as aulas no início do ano, motivada pelos casos crescentes de violência contra a mulher. “Acompanho pela mídia. Você liga a televisão e todos os dias tem notícias sobre mulheres vítimas dessa situação. Então, é bom a gente saber se defender”.

A jovem Bianca Nunes de Melo, de 22 anos, já era praticante de artes marciais (ela é professora de muay thai), mas por entender que a defesa pessoal é mais eficaz contra a violência decidiu também se prevenir. Bianca admite já ter sofrido assédio, mas nunca ao ponto de ser agredida. No entanto, se sente vulnerável diante de uma ameaça de agressão. “Querendo ou não perdemos para os homens quando o assunto é força”.

Por isso, ela defende a importância das mulheres se prepararem contra uma eventual agressão. “Temos que buscar conhecimento. Numa emergência, se formos nos defender contando só com a nossa força, a gente não ganha”.

Além de professora de muay thai, Bianca também é captadora de recursos numa empresa e diz não pensaria duas vezes se tivesse que usar os seus conhecimentos em defesa pessoal para se defender ou sair em defesa de outra mulher. “Infelizmente, violência contra a mulher é algo que sempre existiu, mas a diferença é que hoje nós temos mais coragem para falar sobre isso e também para nos defender”, conclui.