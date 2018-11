Médica cubana que atuava em NO decide ficar no Brasil

A médica cubana Liseti Aguilera, que trabalhava na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Centro de Nova Odessa, decidiu descumprir a ordem do governo de seu país, que deixou o programa Mais Médicos, e vai pedir asilo político ao Brasil. Pelo menos outras quatro profissionais que atuavam na cidade estariam dispostas a fazer o mesmo. A cidade contava com oito médicas cubanas.

Há uma semana, a profissional concedeu entrevista ao LIBERAL e se disse surpresa com a saída de Cuba do projeto, provocada por exigências do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), como a realização do Revalida (exame para validação de diplomas médicos emitidos no exterior) e o repasse integral da bolsa paga pelo governo – de R$ 11,8 mil – aos médicos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No final de semana, durante a despedida de três médicas que também atuavam na rede municipal de Nova Odessa, ela tomou a decisão de ficar. “Vou aproveitar essa oportunidade que o governo brasileiro está dando. Tentar continuar no programa e, depois, fazer o Revalida. É uma decisão difícil. Envolve desenvolvimento econômico, político e familiar”, disse a profissional, natural da cidade cubana de Holguin.

O direito de asilo está previsto na Constituição para pessoas perseguidas por suas “opiniões políticas, situação racial ou sexual ou convicções religiosas” no seu país de origem. A análise desse tipo de pedido cabe ao Ministério da Justiça.

Apesar de decidida a permanecer no Brasil, ela afirma que ainda não procurou as autoridades brasileiras para solicitar o benefício. “Ainda não fiz. Estou procurando o que falaram do segundo edital (do Mais Médicos) e depois vou saber sobre isso. Ainda há muita desinformação”.

Segundo o Ministério da Saúde, o edital lançado para substituir os médicos chamados de volta a Cuba já recebeu 8.278 inscrições, o que corresponde a 97,2% das vagas. Os profissionais inscritos têm até 14 de dezembro para se apresentarem ao município escolhido e apresentar a documentação exigida.