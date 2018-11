Médica cubana lamenta ter que deixar trabalho

Há um ano e cinco meses a médica Lizete Aguilera trabalha na UBS (Unidade Básica de Saúde) 1, no Centro de Nova Odessa. Ela é cubana e assim como os outros médicos do país caribenho que atuam na cidade, terá de voltar a Cuba até o final do ano. Ela aguarda a data do voo que a levará de volta para se despedir dos pacientes que atende no local. Até lá, segue cumprindo sua jornada de 40 horas semanais.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A decisão de ter que voltar para seu país de origem a pegou de surpresa. “É difícil falar sobre algo que nem sabíamos que aconteceria. Infelizmente é uma questão política, que afetará não apenas a nossa vida, mas também dos pacientes que atendemos”. Lizete é clínica e cita que entre seus pacientes estão pessoas de idade avançada, com doenças crônicas e que precisam de acompanhamento permanente. “Penso neles. Para mim, ser médica não é apenas um trabalho. Amo o que eu faço”.

Embora o contrato tenha sido interrompido antes do fim, ela diz que só tem a agradecer aos brasileiros. “Estou muito agradecida. Foi uma experiência muito bonita”. Aguilera tem 49 anos. Chegou ao Brasil vinda de Holguin, cidade cubana onde estão seus dois filhos, de 24 e 19 anos. O mais velho é engenheiro. O caçula está terminando o ensino técnico. Assim como os demais cubanos, veio preparada para permanecer no Brasil pelo menos até 2020. Mesmo sabendo que poderia ter que voltar, não esperava que fosse agora e mantinha o sonho de um dia poder trazer a família toda para cá. “Vim para o Brasil em busca de experiência profissional, em busca de melhorias pessoais, da chance de poder ajudar minha família, mas infelizmente tudo acabou”.

A decisão de abandonar o programa Mais Médicos foi anunciada na quarta-feira da semana passada pelo governo de Cuba, após o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) condicionar a continuidade do convênio à algumas exigências, entre elas a aplicação de teste de capacidade. A médica que atua em Nova Odessa lamentou que o desfecho do impasse entre os dois países tenha sido a retirada de todos os médicos cubanos do Brasil. “Tínhamos uma vida aqui no Brasil e de uma hora para outra mudou tudo”.

Além de cumprir jornada como médica, sua rotina em Nova Odessa também incluía oito horas semanais em curso obrigatório sobre as práticas dentro do Sistema Único de Saúde. Quando estava de folga, aproveitava para falar pela internet com a família. Nesta semana, Lizete acredita que ainda prestará serviços na UBS 1, mas já foi comunicada pelo seu chefe cubano sobre a necessidade de sair do País. Segundo ela, os primeiros voos levando os cubanos de volta começam a partir já no próximo final de semana. Até ontem no início da noite, Lizete não sabia quando seria o seu.

EMERGÊNCIA. No total, 31 médicos cubanos atuam na região. Eles estão distribuídos em Nova Odessa, Santa Bárbara e Hortolândia e as prefeituras estudam como substituí-los. Nova Odessa, por exemplo, já cogita a contratação de profissionais em caráter emergencial para evitar que o atendimento na rede municipal seja afetado.