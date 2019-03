Mecânico de Nova Odessa é vítima de arrastão em van

Um mecânico de manutenção de 34 anos, morador de Nova Odessa, foi uma das vítimas de um arrastão em uma van que transportava passageiros até São Paulo, na madrugada deste sábado (9).

Os assaltantes, dois homens e uma mulher, embarcaram em Santa Bárbara d’Oeste, anunciaram o roubo na Rodovia dos Bandeirantes, em Vinhedo, e obrigaram o motorista a dirigir até uma plantação de milho, onde um quarto ladrão esperava, também armado. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o mecânico, havia 13 pessoas na van no momento do crime. “Achei estranho que todo mundo que entrou falou ‘bom dia’, só eles que entraram e não falaram”, contou o rapaz, que teve o celular levado pelos bandidos.

O mecânico, o único que entrou no veículo em Nova Odessa, estava sentado no banco do fundo. Logo depois que anunciaram o assalto, os ladrões mostraram duas armas. Um apontava a arma para ele e o outro para o motorista.

Eles obrigaram o condutor da van a dirigir até uma plantação de milho, onde o quarto assaltante esperava. “O rapaz que estava no meio do mato estava com outra arma”, contou a vítima.

Os ladrões pegaram dinheiro, alianças e celulares dos passageiros e fugiram em seguida. A vítima procurou a delegacia de Nova Odessa para registrar boletim de ocorrência.